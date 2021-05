Ancora violenza su una donna a Caccamo: arrestato il compagno

CACCAMO (PALERMO) – I carabinieri di Caccamo, il paese palermitano in cui è stata uccisa la 17enne Roberta Siragusa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Celano, 45enne accusato di lesioni gravissime alla compagna, ricoverata dallo scorso 3 maggio all’ospedale Civico di Palermo con prognosi sulla vita.

La donna si è presentata di notte con lividi sul viso. I medici le hanno diagnosticato un’ampia emorragia in testa. Secondo gli stessi medici le lesioni non erano compatibili con una caduta. Per questo hanno chiamato i carabinieri.

Le indagini dei militari avrebbero accertato gravi indizi nei confronti del compagno. Il gip del tribunale di Termini Imerese ha emesso il provvedimento di arresto. Secondo quanto accertato il primo maggio Celano avrebbe colpito più volte la compagna provocandole numerose lesioni. L’uomo avrebbe chiamato i soccorsi solo la notte del 3 maggio nonostante le gravi condizioni della compagna.