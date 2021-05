Al ladro: catanese in fuga con 22 cabine elettorali

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un 31enne per un furto singolare. Mentre in licenza era in giro a far compere con i familiari, il comandante dei militari ha ricevuto una telefonata da un cittadino che lo avvertiva di una intrusione in un immobile di proprietà comunale, sede distaccata dell’istituto comprensivo Ottavio Gravina De Cruyllas.

I carabinieri si sono tutti diretti verso lo stabile dove hanno sorpreso l’uomo che aveva già quasi finito di caricare sulla propria auto le strutture in alluminio di ben 22 cabine elettorali, per un valore di circa 3.000 euro. Il giovane è finito ai domiciliari.