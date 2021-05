Covid: in Sicilia 851 nuovi casi e 19 morti

Sono 851 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in aumento di 248 rispetto a ieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 25.434, con il tasso di positività che sale al 3,3%.

Le vittime giornaliere del virus sono 19, i guariti circa 1.500. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate due persone in meno.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 236 a Palermo, 199 a Catania, 81 a Messina, 73 a Siracusa, 71 a Ragusa, 69 ad Agrigento, 65 a Caltanissetta, 41 a Trapani, 16 a Enna.

In tutta Italia sono 10.176 i nuovi positivi. Ieri erano stati 10.554. Sono 224 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 207 di ieri.

I test sono 338.436 (ieri 328.612), il tasso di positività è del 3%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.102.921, i morti 122.694. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.590.107, con un aumento di 17.394 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 390.120.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.211, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 110. Nei reparti ordinari sono ricoverate 15.799 persone, in calo di 552 unità rispetto a ieri.