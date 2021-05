Eurospin a Cibali, via libera anche dalla Regione

CATANIA – “Nel procedimento autorizzativo del permesso a costruire alla ditta Recosta-Eurospin non si rinvengono profili di illegittimità”.

E’ uno dei passaggi salienti contenuti nel documento ispettivo dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, fatto pervenire al Comune un anno dopo la formale richiesta del sindaco Salvo Pogliese, di verificare la legittimità del permesso a costruire rilasciato dalla Direzione Urbanistica a realizzare un supermercato in via Sabato Martelli Castaldi e sulle altre analoghe autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni, in zona L del vigente Piano Regolatore Generale.

Il documento sottoscritto dal dirigente generale dell’Arta Calogero Beringheli e dagli ispettori regionali del servizio urbanistica Donatello Messina e Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, lungo 16 pagine, è stato redatto a conclusione di approfondite verifiche degli organi regionali, che hanno sancito la conformità degli atti adottati dal Comune allo strumento urbanistico.

A sollevare la questione era stato un ordine del giorno consiliare del 27 settembre 2019 e una successiva denuncia pubblica con relativa interrogazione del M5S.