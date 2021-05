Non vuole pagare l’affitto e gli punta la pistola

ADRANO (CATANIA) – Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo di 42 anni per minacce gravi. L’uomo da circa quattro anni vive in affitto in un’abitazione in pieno centro ad Adrano, ma da otto mesi non versava più il canone di locazione. Considerata la situazione, il proprietario dell’appartamento si è recato presso l’affittuario per chiedere le somme spettanti.

L’inquilino, di fronte alla richiesta di saldare il debito, ha estratto una pistola intimando di allontanarsi, pena pesanti ripercussioni nei suoi confronti e facendo intendere di non avere alcuna intenzione di pagare.

Al proprietario non è rimasto altro che rivolgersi alle forze dell’ordine. La polizia si è presentata in casa dell’uomo e ha rinvenuto l’arma, una pistola a salve priva del tappo rosso.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato ritrovato un coltello, cosiddetto a farfalla, avente una lama lunga 10 centimetri e mezzo.