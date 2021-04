Li educava alla religione e li violentava

“Closing? Se si fa, a fine stagione”

Tacopina frena: "Accordo per rilevare Catania fissato per il 26 aprile, ma non ho ricevuto documenti necessari. Ho già messo 800 mila dollari, rassicurazioni non bastano. Devo recedere da contratto firmato a gennaio, ma ma pronto a negoziare nuovo accordo con Sigi"