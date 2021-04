Covid: Sicilia seconda, Palermo sempre più rossa

Sono 1.069 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 8 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 20.619, con il tasso di positività che sale dal 4,8 al 5,1%. La regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro alla Campania.

I morti nelle ultime 24 ore sono 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi è di 26.091, con incremento di 581 casi rispetto a ieri. I guariti sono 475. Negli ospedali i ricoverati sono 1.428, tredici in più rispetto a ieri; quelli nelle terapie intensive sono 174, tre in meno rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province vede Palermo con 584, Catania 210, Messina 101, Ragusa 66, Siracusa 37, Caltanissetta 33, Trapani 19, Enna 18, Agrigento 1.

Per quanto riguarda i vaccini, il corriere espresso di Poste italiane sta provvedendo in queste ore a consegnare in Sicilia 30 mila vaccini anti Covid: 19.200 dosi Moderna e 10.800 Astrazeneca. Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300) e Caltanissetta (1.400).

In tutta Italia sono 8.444 i nuovi positivi. Ieri erano stati 13.158. Sono 301 le vittime in un giorno (ieri 217). I test sono 145.819 (ieri 239.482), il tasso di positività è del 5,8% (+0,3% rispetto a ieri).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.971.114, i morti 119.539. Gli attualmente positivi sono 452.812 (8.400 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.849, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 132 (ieri 114). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.