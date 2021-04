Rapina cartoleria e ruba arance: condannato

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato il 40enne Stefano Alfio Musumeci, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Caltagirone.

L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso e furto aggravato, reati commessi la rapina a Zafferana Etnea il 13 gennaio 2014 ai danni di una cartoleria di via Roma, mentre il furto a Ramacca il 19 maggio 2016, quando rubò in un terreno agricolo 350 kg di arance, dovrà scontare la pena di un anno, 4 mesi e 27 giorni di reclusione. Musumeci è stato posto in regime di detenzione domiciliare.