Un caso di Covid nel Catania. Denis Tonucci, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, è risultato positivo al virus.

Il difensore, già in isolamento dai primi giorni di questa settimana, ovviamente non è disponibile per la gara con la Casertana.

Nel rispetto della normativa vigente, sono già stati effettuati i prelievi per gli esami sierologici obbligatori per i componenti del gruppo squadra, che si sottoporranno domani a un nuovo ciclo di tamponi.