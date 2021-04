Catania, altre chiusure in zona ‘vip’

CATANIA – Ancora chiusure a Catania. Quattro i locali fermati dalla polizia municipale per violazione della normativa anti Covid.

In particolare, sono stati sanzionati due chioschi, uno in viale Mario Rapisardi e uno in Corso Italia, perché i titolari non rispettavano l’orario di chiusura delle 18.

Stessa sorte per un chiosco gelati di piazza del Tricolore e un bar di piazza Europa che, durante il sopralluogo delle pattuglie operanti, somministravano alimenti e bevande oltre le 18 e permettevano la formazione di assembramenti.

Per tutti la chiusura dell’attività per 5 giorni e le multe. Sanzionato anche il titolare di un esercizio di vicinato di prodotti non alimentari in viale Libertà in quanto esponeva la propria merce sul suolo pubblico senza avere l’autorizzazione amministrativa.