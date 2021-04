Schianto sulla A29, due morti carbonizzati

TRAPANI – Due uomini coinvolti in un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo sono morti carbonizzati nella vettura.

L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco.

A perdere la vita sono stati Salvatore Vultaggio, 66 anni, e Salvatore Esposito, 72 anni, entrambi di Trapani, città verso la quale viaggiavano. Erano a bordo di una Suzuki Swift che per cause in corso di accertamento è finita contro le barriere e poi in fiamme. I due uomini sono rimasti intrappolati e morti carbonizzati.