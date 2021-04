Achille e il “panaro” per calare la droga ai clienti

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato Achille Sanità, 20 anni, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ad un prolungato servizio di osservazione, eseguito tra i civici 5 e 11 in via Balatelle a Catania, i militari hanno potuto comprendere le modalità attuative dell’attività di spaccio poste in essere dal giovane pusher.

I clienti, che sopraggiungevano soprattutto a bordo di scooter, rivolgevano lo sguardo verso il balcone del loro fornitore il quale, richiamato distintamente a gran voce: “Achille, Achille”, calava la dose servendosi di un tipico cestino di vimini, all’interno del quale l’acquirente, dopo aver ritirato la droga, riponeva il denaro pattuito; in altri casi consegnava la sostanza stupefacente sotto i portici delle palazzine.

Per porre fine all’attività illecita, i carabinieri sono intervenuti bloccando lo spacciatore che, dopo una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 205 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della droga. Estendendo la perquisizione nell’abitazione del giovane, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 45 dosi di marijuana ed un bilancino di precisione.