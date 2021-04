Catania, tutti a lamentarsi dal prefetto

CATANIA – Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha incontrato oggi i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Assoesercenti – Unimpresa e Cidec per parlare della situazione di difficoltà in cui si ritrovano le categorie del commercio, e soprattutto della ristorazione, in seguito alla prolungata chiusura delle attività.

Il presidente provinciale di Confindustria, Antonello Biriaco, ha messo sul piatto i punti cruciali da affrontare: il rilancio delle imprese, la sicurezza e le problematiche legate all’emergenza Covid. Biriaco ha ribadito la necessità di “mettere in campo con tempestività le risorse destinate al territorio dal Recovery Plan e le agevolazioni previste nell’ambito della Zona economica speciale”.

E’ stato fatto un quadro della situazione dell’area industriale etnea “dove permane una situazione di grave disagio legata alle annose questioni della sicurezza, della viabilità, dell’assenza di servizi alle imprese.

Le associazioni dei commercianti hanno manifestato le preoccupazioni per la mancanza di prospettive certe sulla riapertura. Il prefetto ha assicurato “il mantenimento del tavolo di incontro in via permanente in modo da potere cogliere ed esaminare ogni ulteriore aspetto di criticità”.