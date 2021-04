Italia un po’ più arancione

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile.

Passano in arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Sardegna con l’indice Rt più alto d’Italia (1.54). La Sicilia resta in zona arancione. Restano in zona rossa Campania, Puglia, Valle d’Aosta.

“La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown – ha detto il ministro Speranza -. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Diverse regioni passano in area arancione, ma dobbiamo essere molto prudenti”.