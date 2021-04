Nuovi collegamenti EasyJet da Linate per Catania e Palermo

MILANO – EasyJet annuncia nuove rotte dall’aeroporto cittadino di Milano Linate alla Sicilia a partire dal prossimo 11 giugno. In quella data saranno inaugurati infatti 2 collegamenti giornalieri con Catania e Palermo. Nel frattempo il vettore di Luton annuncia che in estate opererà su tutti gli aeroporti milanesi, arrivando a collegare la Lombardia con oltre 58 destinazioni nazionali ed europei per un totale di 66 rotte. In vendita già da oggi i biglietti, a cui si aggiungono quelli per i collegamenti estivi da Torino, Verona e Bari verso Olbia.

Le rotte tra il city airport di Milano e lo scalo Fontanarossa di Catania e con l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo sono in vendita da oggi su tutti i canali: sito web, easyJet app e Gds. Da Linate easyJet vola già verso Amsterdam, Londra e Parigi e ora punta a espandersi sul mercato dei voli domestici. Proprio a Milano Malpensa Luton ha la sua principale base dell’Europa Continentale con oltre 900 dipendenti e 21 aeroplani basati, oltre che il principale centro di addestramento Europeo per i piloti. Recentemente il vettore ha annunciato l’avvio delle operazioni a Milano Bergamo, con l’introduzione di un volo giornaliero per Olbia a partire dal 28 Maggio.

“Milano – ha commentato Lorenzo Lagorio, responsabile di easyJet Italia – è da sempre un punto di riferimento per il nostro intero network. Negli anni abbiamo rafforzato sempre di più la nostra presenza a Malpensa, che è oggi la nostra base principale in Europa Continentale”.

“Espandere le nostre operazioni a Linate, inaugurando quattro voli giornalieri verso la Sicilia – ha aggiunto – è per noi motivo di grande soddisfazione e ci auguriamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori investimenti futuri”. “Sappiamo – ha proseguito – che la maggior parte degli Italiani sceglierà anche quest’estate di viaggiare restando in Italia e per questo stiamo cercando di aggiustare e migliorare la nostra offerta per i prossimi mesi”.

“Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva – ha concluso – e ci auguriamo che gli attesi progressi nei programmi di vaccinazione, oltre che un utilizzo diffuso dei tamponi, incoraggino il Governo a lavorare ad una tabella di marcia per la riapertura, che finalmente definisca tempi e modalità con cui le restrizioni possano essere gradualmente allentate e venga così consentito agli Italiani di prenotare serenamente i propri viaggi”.

A Linate easyJet “contribuirà alla diversificazione dell’offerta commerciale dell’aeroporto a tutto vantaggio dei passeggeri – ha affermato l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini – nel pieno rispetto della vocazione point-to-point dello scalo”. “L’aeroporto – ha concluso – offrirà quest’estate un’esperienza di viaggio rinnovata, grazie al completamento del restyling, sicura e tecnologicamente avanzata”.