Trovato teschio umano a Cannizzaro

CATANIA – I carabinieri di Catania in seguito alla segnalazione di un cittadino hanno trovato un teschio umano in un’area verde a confine tra la via Teseo e la strada statale 114, in corrispondenza della rotatoria che porta all’ospedale Cannizzaro o in direzione di Aci Castello.

La teca cranica umana, secondo i primi accertamenti, sembrerebbe di una persona di giovane età e priva di lesioni ossee di natura traumatica mentre, invece, non hanno dato esito le ricerche nella zona circostante di altri resti umani.

La teca cranica è stata repertata per il successivo invio ai Ris dei Carabinieri di Messina, per estrapolarne il Dna e inserire il profilo genotipico acquisito nella “Banca Dati Scomparsi”, così da poter dare un’identità ai quei resti umani.