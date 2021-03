Sicilia quasi arancione, ma il Covid è in calo

Share Tweet Whatsapp Email

Nel penultimo giorno in zona gialla sono 650 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 29 in meno rispetto a ieri. Considerando che i test nelle ultime 24 ore sono 26.506, il tasso di positività è del 2,4% (ieri 2,6%).

I morti sono 13, i guariti 563. Negli ospedali sono ricoverate 11 persone in più (-2 in terapia intensiva).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 287 a Palermo, 96 a Catania, 91 a Siracusa, 59 ad Agrigento, 37 a Ragusa, 37 a Caltanissetta, 31 a Messina, 6 a Trapani, 6 a Enna.

In tutta Italia sono 26.062 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state 317, ieri erano state 380.

Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici (ieri 369.636): il tasso di positività odierno è del 6,98%%, ieri era stato del 7,2%, quindi oggi in calo dello 0,2%.

Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) i pazienti sono invece aumentati di 497 unità rispetto a ieri, per un totale di 24.153.

I casi complessivi da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. Gli attualmente positivi sono 520.061 (+10.744 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179).