Marijuana negli slip: preso pusher catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 25enne Carmelo Pappalardo per spaccio di droga, da alcune fonti indicato come pusher attivo a San Cristoforo.

L’abitazione del giovane però, nel Cortile Archirotti proprio nei pressi dell’accesso alla piscina comunale di via Zurria, per via degli spazi ristretti ha creato non poche difficoltà ai militari i quali, comunque, sono riusciti a trovare un punto d’avvistamento per studiarne le mosse.

Pappalardo si allontanava solitamente da casa a bordo di uno scooter elettrico, poi si presentava all’appuntamento con il cliente in via Plebiscito e consegnava la droga estratta dagli slip.

Dopo l’ennesimo scambio con l’acquirente di turno, i militari hanno deciso di intervenire proprio nel momento in cui stava lasciando la sua abitazione per effettuare un’altra consegna. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana e della somma di 90 euro, ritenuta provento dello spaccio.

Dalla perquisizione effettuata in casa, sono stati trovati nella cucina alcuni involucri contenenti circa 450 grammi di marijuana, il materiale per il confezionamento delle singole dosi e due bilancini di precisione.

Il giudice in sede di udienza, su concorde richiesta delle parti, ha sentenziato a carico di Pappalardo la pena di un anno e 4 mesi di reclusione, oltre a 2.700 euro di multa e al pagamento delle spese di custodia cautelare, ordinando l’immediata rimessione in libertà.