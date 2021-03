Grave incidente, chiuso tratto della Catania-Palermo

Share Tweet Whatsapp Email

ENNA – Chiusa l’autostrada Catania-Palermo nel tratto che va dallo svincolo di Catenanuova ad Agira per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Tre i feriti di cui due molto gravi trasportati uno all’ospedale di Caltanissetta, con l’elisoccorso, e l’altro in ambulanza a Enna.

Il terzo ferito, ricoverato anche lui all’Umberto I di Enna, è in codice giallo. I mezzi in transito da Catania verso Palermo possono percorrere la strada statale che dallo svincolo di Catenanuova va ad Agira per poi immettersi nuovamente sulla A19.