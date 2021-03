E’ in arrivo il treno a Fontanarossa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Domani si terrà a Catania il viaggio inaugurale in treno per l’apertura al pubblico della nuova fermata ferroviaria “Catania Aeroporto-Fontanarossa”. L’infrastruttura, costata 5 milioni di euro e realizzata in due anni da Rfi, consentirà di collegare per la prima volta l’aeroporto etneo Vincenzo Bellini alle linee ferroviarie regionali.

La fermata permetterà di raggiungere in treno l’aeroporto di Fontanarossa anche da Messina, Siracusa, Caltanissetta, Enna, come anche da stazioni intermedie quali Caltagirone, Taormina, Giarre-Riposto, Acireale, Augusta, Lentini, Fiumefreddo e così via.

Al viaggio inaugurale, con partenza dalla stazione di Catania centrale alle 11.30, parteciperanno l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.