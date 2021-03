Danno all’Ars, Corte dei conti conferma condanna per Pogliese

CATANIA – La Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha confermato la condanna del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, al pagamento di 9.190,63 euro di risarcimento per la nomina di due consulenti quando era componente del Consiglio di Presidenza dell’Ars, in qualità di vicepresidente.

Il danno erariale, secondo l’accusa, sarebbe stato causato per “avere conferito incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, asseritamente privi di effettiva utilità e non inerenti alla funzione dagli stessi svolta, riferiti al periodo 2013/2017”.