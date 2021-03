Dalla stalla alla cella: in manette il pusher

MISTERBIANCO (CATANIA) – Il 31enne Angelo Guarnaccia è stato arrestato dai carabinieri a Misterbianco perché trovato in possesso di 800 grammi di marijuana, 26 dosi già confezionate per la vendita al minuto, circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 60 euro.

Era solito vendere la droga in una stalla di sua proprietà in via Campo Sportivo. Dopo una serie di appostamenti i militari hanno constatato l’arrivo di un cliente a bordo di un’auto.

L’acquirente è stato fermato e spontaneamente ha consegnato un involucro contenente una piccola quantità di marijuana, confermando di averla appena acquistata a Misterbianco.

I carabinieri hanno atteso così l’arrivo di Guarnaccia, il quale ha finto di non essere il proprietario dell’immobile, ma la presenza delle chiavi all’interno della sua auto lo ha immediatamente smentito. Gli è stato anche sequestrato un foglio con annotazioni maniacali sulla vendita delle sostanze stupefacenti.