Coronavirus, in Sicilia la curva continua a salire. Vaccini: somministrate 16mila dosi

Continua a crescere la curva. Sono 859 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 70 in più rispetto a ieri. Poco meno di 24.000 i test effettuati, con la percentuale di contagiati che passa dal 3 al 3,6%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 15, i guariti 521. Negli ospedali è ricoverata una persona in meno, nel saldo tra entrate e uscite (+4 in terapia intensiva).

Questa la distribuzione dei nuovi positivi per provincia: 370 a Palermo, 90 a Catania, 81 a Messina, 75 a Caltanissetta, 61 ad Agrigento, 58 a Siracusa, 55 a Ragusa, 37 a Trapani, 32 a Enna.

Sono oltre 16mila i vaccini somministrati, oggi, in Sicilia. E’ un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni Centri vaccinali. Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca. Come è noto, la somministrazione di quest’ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle 15 di oggi, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco

In tutta Italia sono 25.735 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423).

I test sono 364.822 (ieri 353.737): il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri. Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (ieri erano stati 249). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate persone, con un incremento di 164 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.332.418, i morti salgono invece a 104.241. Ci sono in Italia 556.539 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 9.029. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.671.638 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.292. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 26.858.