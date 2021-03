Catania in ritiro

Il Catania va in ritiro. L’impegno infrasettimanale di mercoledì, in trasferta contro la Turris, e il momento delicato vissuto dalla squadra, reduce dalla sconfitta interna col Teramo, hanno suggerito ai rossazzurri di radunarsi a Torre del Grifo già da stasera.

Martedì mattina è in programma la seduta di rifinitura, seguita dalle convocazioni e dalla partenza per la Campania. Contro la Turris, Raffaele cambierà qualcosa in tutti i reparti rispetto all’ultima uscita. Restano out Silvestri, Volpe e Golfo.