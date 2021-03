Catanese gestiva supermarket della droga

FLORIDIA (SIRACUSA) – Aveva allestito quasi un supermarket della droga ed alla vista dei carabinieri non ha potuto far altro che cedere all’evidenza. Un giovane di 29 anni, Giuseppe Scuderi, catanese, ma da tempo domiciliato a Floridia, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una consistente quantità di droga, di varia tipologia, presumibilmente per soddisfare tutte le esigenze ed i gusti dei possibili acquirenti.

In particolare, i carabinieri hanno sequestrato 40 grammi di cocaina nascosti in due ovetti di plastica normalmente utilizzati per contenere le sorprese delle uova di cioccolato; 40 grammi di marijuana rinvenuti in uno scaffale della cucina; un panetto di hashish di circa 100 grammi in uno zaino ben nascosto in uno sgabuzzino del sottoscala.

L’attività di controllo ha permesso anche di rinvenire un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1280 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è scaturita una meticolosa attività di osservazione e controllo, che ha portato, oltre che all’arresto dell’uomo, anche alla segnalazione di due assuntori, trovati in possesso di due dosi di cocaina.

Al termine delle formalità di rito, Scuderi è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria