A Catania l’Expo della pubblicità del tutto fuorilegge, i vigili lo chiudono dopo 2 giorni

CATANIA – Cinque pattuglie della polizia municipale stamattina hanno verificato che era in corso, fin dalla giornata di ieri, l’Expo della pubblicità, evento indirizzato a operatori del settore e ai loro clienti, in violazione della normativa anti Covid e in particolare della norma che vieta le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi.

I vigili avevano ricevuto la segnalazione ieri, ma quando si sono presentati nel tardo pomeriggio hanno trovato la fiera chiusa. Oggi durante il secondo sopralluogo nel grande spazio attiguo al centro Ulisse, nell’omonimo viale della circonvallazione, sono stati verbalizzati il presidente dell’Expo e altri 28 partecipanti all’evento, alcuni dei quali provenienti da fuori Sicilia, tutti con una multa di 400 euro.

Un altro centinaio di visitatori presenti si è rapidamente allontanato. L’evento che è stato immediatamente sospeso. La polizia municipale sta verificando se il presidente dell’Expo, nel comunicare alla questura una semplice riunione di lavoro, abbia violato norme penali.