Spacciavano in piazza Europa

I carabinieri di Acireale hanno arrestato due fratelli acesi di 21 e 26 anni accusati spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si erano piazzati nella centralissima piazza Europa per smerciare la cocaina ai clienti affezionati.

A scombinare gli affari del duo ci hanno pensato i militari di pattuglia che li hanno beccati mentre cedevano ad un 19enne, in cambio di denaro, due dosi di cocaina.

Oltre a recuperare le dosi appena smerciate, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, previa perquisizione personale, altre 9 dosi della medesima sostanza stupefacente che i due avevano occultato all’interno di un accendino, la somma in contanti equivalente a 460 euro, nonché un cellulare di vecchia generazione con installato un particolare programma che consentiva agli spacciatori di alterare la loro voce in caso ci fossero in ascolto “interlocutori sgraditi”.