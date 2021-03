Catania, festa in un locale di via Raffineria: scatta chiusura per disposizioni anti Covid

CATANIA – Nel corso dei servizi di controllo finalizzati all’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica, i carabinieri di Catania hanno scoperto che all’interno del lounge bar “Santeria”, in via Raffineria, si stava svolgendo una festa di compleanno nonostante fosse ormai trascorso l’orario entro il quale è consentito l’accesso al pubblico e men che meno le consumazioni ai 15 avventori in quel momento presenti.

A carico del titolare del locale è stata disposta la chiusura dell’attività per 3 giorni.