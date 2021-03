Catania: 14enne spacca vetrina negozio Tim

Colpo in via Leopardi con una mazza di ferro per rubare 22 cellulari: il ragazzo bloccato e chiuso in un istituto penitenziario per minori

CATANIA – Ha impugnato una mazza di ferro e, colpendola, ha rotto la vetrata di un negozio Tim in via Leopardi a Catania. Poi è entrato, ha razziato 22 telefoni cellulari e si è allontanato a piedi. E’ la tecnica della ‘spaccata’ messa in atto da un ladro 14enne che è stato bloccato in via Porpora da agenti delle Volanti della Questura.

Alla polizia il ragazzo, che si era già disfatto della refurtiva, ha ammesso di essere l’autore del furto e ha fatto ritrovare la mazza ferrata utilizzata per infrangere la vetrata del negozio. Su disposizione della Procura per i minorenni il 14enne è stato condotto in un istituto penitenziario.