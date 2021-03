PALERMO – La polizia ha denunciato una coppia che vive nel mercato storico di Ballarò per avere esploso diversi giochi pirotecnici vietati nel giorno del compleanno della donna. Gli agenti della Squadra mobile e del commissariato Oreto-stazione erano impegnati, in via Trappetazzo, in un controllo antidroga. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio da via delle Balate. Qui c’erano marito e moglie che facevano esplodere i fuochi, attraverso una batteria di tubi, di genere vietato. I coniugi hanno ammesso di avere esploso i fuochi per festeggiare il compleanno della donna e hanno espresso stupore nell’apprendere che l’operazione fosse vietata