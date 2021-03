Tir in fiamme sulla A18, lunghe code e disagi per gli automobilisti

PALERMO – Un grosso Tir è andato in fiamme nell’autostrada Palermo-Catania prima dell’uscita di Buonfornello. L’autista del mezzo pesante sarebbe riuscito a uscire in tempo dall’abitacolo, prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Si sono formate lunghe code di diversi chilometri sulla A19 in direzione del capoluogo etneo. Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, il personale dell’Anas e la polizia stradale.