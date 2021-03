Sicilia: l’epidemia avanza

Coronavirus: nell’ultima settimana numeri in aumento. Dati giornalieri: 14 morti e 566 nuovi casi, -9 in terapia intensiva

Sono 566 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia, 88 più di ieri. I test effettuati sono quasi 25.000, con un tasso di contagio che rimane al 2,2%.

I morti sono 14, i guariti 1.004. Negli ospedali sono ricoverate 9 persone in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (-9 in terapia intensiva).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 293 a Palermo, 138 a Catania, 32 ad Agrigento, 28 a Siracusa, 27 a Messina, 16 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 8 a Enna.

I segnali di risalita della pandemia in Sicilia sono confermati anche dall’analisi dell’ufficio statistica del Comune di Palermo, nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio. Mentre a livello nazionale il numero dei nuovi positivi fa registrare un deciso incremento, il 32,8% in più della settimana precedente, nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 3.568 nuovi positivi, con un incremento del 9,9% rispetto ai 3.246 della settimana precedente.

In tutta Italia sono 17.083 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246.

I casi totali da inizio epidemia sono 2.955.434, i morti 98.288. Gli attualmente positivi sono 430.996 (+6.663 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.426.150 (+10.057).

Sono stati effettuati 335.983 tamponi (ieri i test erano stati appena 170.633). Il tasso di positività odierno è di quasi il 5,1%, con un calo del 2,6 rispetto al 7,6% di ieri.

Sono 2.327 i pazienti in terapia intensiva, in aumento di 38 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati ben 222. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 19.570 , in aumento di 458 unità rispetto a ieri.