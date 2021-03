Scovata la tana del latitante catanese

Si nascondeva nella sua casa di Adrano dopo un periodo passato in Germania

ADRANO (CATANIA) – Un latitante di 54 anni, Giuseppe Intili, è stato catturato ad Adrano dalla polizia che lo ha stanato da un nascondiglio ricavato nella sua abitazione, uno stabile di tre piani in via Catena, dalla quale si era allontanato il 31 agosto dello scorso anno mentre stava scontando una condanna a 2 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per furto aggravato.

La polizia ha controllato lo stabile dopo aver appreso che era tornato dalla Germania, dove aveva trascorso la sua latitanza. Gli agenti lo hanno scoperto dentro un vano al quale si accedeva, tramite una scala in legno, attraverso un foro praticato nel pavimento e nascosto da una cassapanca. Ha provato a fuggire da una finestra che dà sui tetti delle case vicine ma è stato bloccato e rinchiuso nel carcere di Catania.