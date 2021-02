Continue evasioni, scatta il carcere

CATANIA – Due catanesi finiscono in carcere per violazione degli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Piazza Dante, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 56enne Giovanni Emanuele Torre. Già gravato dagli arresti domiciliari, Torre non ottemperava alle restrizioni con continue evasioni, come verificato il 25 dicembre 2020 e lo scorso 7 gennaio. Torre è stato richiuso nel carcere di Piazza Armerina.

I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Tribunale di Catania, hanno arrestato il 35enne Antonino Andrea La Piana. Responsabile di plurime violazioni degli arresti domiciliari, è stato portato anche lui nel carcere di Piazza Armerina.