ROMA – Un carabiniere siciliano, l’appuntato Salvatore Di Giorgio, si è offerto volontario per sostituire il collega Vittorio Iacovacci ucciso in Congo insieme con l’ambasciatore italiano.

Il 39enne, con diverse esperienze in molteplici teatri operativi e in possesso di numerose qualifiche di settore, nei prossimi giorni partirà per la Repubblica democratica al centro dell’Africa.