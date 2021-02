RAGUSA – Un deposito di merce rubata è stato scoperto dai carabinieri a Vittoria. In un garage sono stati trovati un computer notebook marca HP, casse stereo di varie marche, alcuni bidoncini di fitofarmaci, trapani, motoseghe, compressori, smerigliatrici, saldatrici, motori a pompa, quadri elettrici professionali da cantiere, e un martello pneumatico marca Parkside, alcuni crick per auto e utensili vari. Quattro romeni, sono stati denunciati per ricettazione in concorso.