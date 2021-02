Pub catanese chiuso per la quarta volta

CATANIA – I carabinieri di Catania, nell’ambito dei continui controlli per far rispettare a cittadini ed esercenti commerciali le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus, hanno fatto visita a un pub di via Scuto Costarelli.

I militari hanno contestato al titolare che, nonostante fosse ormai da tempo trascorso l’orario entro il quale avrebbe dovuto impedire l’accesso alla clientela, vi fossero presenti circa 50 giovani. Il titolare è stato sanzionato con relativa chiusura del locale per la quarta violazione commessa.