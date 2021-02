Catania, lezioni università in modalità mista

Dal 1° marzo studenti in presenza con prenotazione dei posti, gli altri da remoto in diretta streaming o in differita

Tutto definito per l’avvio delle attività didattiche del secondo semestre nei corsi di studio dell’Università di Catania. Come già stabilito nella nota emanata lo scorso 9 febbraio dal rettore e dal direttore generale dell’Ateneo, a partire dal 1° marzo le attività dei corsi di studio saranno svolte in modalità mista, ripristinando le diverse opzioni di frequenza delle lezioni e dei laboratori già utilizzate nel primo semestre prima del blocco di ottobre, salvo successive modifiche o provvedimenti più restrittivi da parte delle autorità.

Le lezioni potranno essere frequentate in presenza, con prenotazione del posto in aula (numero di posti contingentati, uso di Dpi e distanziamento), oppure a distanza in diretta streaming tramite la piattaforma Microsoft Teams, o ancora in differita, rivedendo la registrazione della lezione in differita. Solo nei casi in cui non sarà possibile garantire la modalità mista, per questioni di sicurezza o condizioni di ‘fragilità’ accertate del docente, le lezioni si svolgeranno a distanza.

Il sistema di prenotazione dei posti in aula sarà attivo tramite il portale SmartEdu a partire dalle 9 di giovedì 25 febbraio e fino a tutta la giornata di sabato 28 febbraio. In prima istanza si potranno prenotare le lezioni della settimana compresa tra il 1° marzo e il 5 marzo. A partire dalla settimana successiva ci si potrà prenotare dal lunedì al mercoledì, con le stesse regole valide per il primo semestre.

Gli studenti che desiderano seguire la lezione su Teams, troveranno nella pagina web di ciascun corso di studio il link dell’insegnamento e potranno collegarsi, tramite una maschera che presenta i pulsanti di accesso alla piattaforma, ai codici degli insegnamenti e alle guide di utilizzo.

Le nuove indicazioni – così come precisato nella circolare del 9 febbraio – riguardano anche i laboratori didattici, che si svolgeranno in presenza con opportuno distanziamento e uso dei Dpi. I tirocini curriculari e post curriculari potranno svolgersi in presenza solo laddove sia garantito il pieno rispetto delle misure di protezione individuale (distanziamento, utilizzo di Dpi).

I tirocini di area medica potranno essere svolti in presenza all’interno delle strutture ospedaliere per tutti gli studenti ai quali è stato somministrato il vaccino anti Covid -19. Per i Tfa sostegno, qualora possibile e compatibile con la situazione delle scuole di riferimento, verrà fatta richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l’ingresso nelle aule o nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento.

I laboratori di ricerca, l’attività di ricerca e le tesi sperimentali proseguiranno in presenza, così come le attività dei dottorandi. Gli esami si svolgeranno in modalità a distanza. Le prove scritte, ove la Sicilia sia zona gialla e ove sia possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle aule (distanziamento, uso dei Dpi), potranno svolgersi anche in presenza, ma in ogni caso non sarà possibile prevedere più di 50 studenti per aula.

Le lauree si svolgeranno esclusivamente a distanza. Le attività degli specializzandi proseguiranno in presenza. Le biblioteche saranno aperte limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione libri, mentre restano chiuse aule studio e sale lettura.

Infine, gli spostamenti relativi ai programmi di mobilità internazionale incoming e outgoing saranno consentiti previa sottoscrizione di una opportuna liberatoria. Le Università siciliane rimarranno disponibili, in presenza di richieste pervenute da atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, di accogliere anche studenti che possano frequentare in modalità da remoto.