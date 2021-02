Catania cerca uno sponsor per il Borgo

Avviso pubblico: il Comune a caccia di finanziatori per trasformare via Guardo in un’oasi urbana

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania ha pubblicato un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale per cercare uno sponsor disposto a riqualificare con elementi di arredo urbano un tratto di via Guardo, nei pressi della fermata Borgo della metropolitana, con la possibilità di installare eventualmente anche un marchio aziendale.

L’obiettivo è trasformare in una piccola oasi urbana il tratto di via Guardo tra via Empedocle e via Caronda, prospiciente la scuola XX Settembre, che con l’inizio delle lezioni scolastiche è stato inibito al traffico per garantire sicurezza ai genitori e agli alunni.

La proposta di sponsorizzazione dovrà pervenire al Comune entro le 13 del 12 marzo prossimo. Il contratto, che farà risparmiare il Comune di significativi costi di realizzazione e manutenzione, avrà la durata di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno.