Aci Castello, accoltella figlio disabile: “Non prendeva farmaci, era ossessivo”

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 90enne per tentato omicidio. Ieri sera, con una telefonata al 112 una persona chiedeva aiuto per un’aggressione avvenuta in un’abitazione del lungomare di Aci Castello.

Appena arrivati, i militari hanno scoperto che, al culmine di una lite, l’anziano aveva trafitto con una coltellata alla schiena il figlio 46enne affetto da disturbi mentali, colpevole, a suo dire, di non aver assunto i farmaci prescrittigli dal medico e d’aver così peggiorato il suo comportamento ossessivo.

Il figlio, che perdeva copiosamente sangue, è stato immediatamente soccorso dal 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i medici gli hanno dato una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri hanno interrogato le persone presenti in casa al loro arrivo, tutte parenti della vittima: la madre, la sorella e il cognato, quest’ultimo chiamato in aiuto dalla suocera per cercare di sedare la lite in corso.

E’ così emerso che l’anziano, sfruttando un momento di disattenzione del genero che fungeva da paciere, ha afferrato un coltello da cucina colpendo il figlio, rammaricandosi di non averlo potuto colpire più volte essendo stato bloccato dal parente.

Il magistrato di turno, accolta la disponibilità della figlia dell’anziano ad accogliere il padre nella propria abitazione, ne ha disposto gli arresti domiciliari.