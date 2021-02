Sant’Agata, i divieti non sono finiti: venerdì l'”ottava” con spettatore unico

Catania: il 12 febbraio proibito lo stazionamento in piazza Duomo, solo il sindaco all’interno della cattedrale per le celebrazioni

CATANIA – In vista della cosiddetta ottava della festa di Sant’Agata e dei possibili assembramenti di devoti alla patrona di Catania, il sindaco Salvo Pogliese ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di stazionamento in piazza Duomo dalle 7 alle 22 di venerdì prossimo.

Il provvedimento è stato concordato con il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e l’arcivescovado. Nella piazza Duomo viene comunque concessa la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale.

Secondo il programma di Sant’Agata l’arcivescovo Salvatore Gristina alle 19 del 12 febbraio presiederà a porte chiuse, in cattedrale, le celebrazioni liturgiche conclusive della ricorrenza agatina, con la sola presenza del sindaco Salvo Pogliese, in rappresentanza dei cittadini catanesi e dei devoti, come già accaduto il 4 e 5 febbraio scorsi.