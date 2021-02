Agrigento, tunnel di sanificazione per il 118

Sono entrati in funzione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento speciali tunnel di disinfezione destinati alle ambulanze e al personale 118. Si tratta di moderni sistemi di nebulizzazione di prodotti igienizzanti in grado di abbattere i patogeni, fra cui il Covid-19, presenti sulle superfici.

Già installati nel presidio ospedaliero di Agrigento e nelle prossime settimane a Sciacca, i tunnel estensibili si presentano secondo una doppia tipologia: il più grande, chiamato “Sanitary Gate xl”, permette in pochi minuti la sterilizzazione delle ambulanze e di ogni reparto sanitario mobile. La nebulizzazione ad alta pressione consente alla sostanza igienizzante di saturare l’ambiente e di penetrare dentro l’abitacolo decontaminando le superfici.

Il più piccolo, dedicato a persone e attrezzature, presenta caratteristiche di funzionamento simili al modello xl fatta eccezione per la mancanza dei pannelli di chiusura anteriore e posteriore e per la capacità di completare l’igienizzazione del personale in soli sei secondi.

Entrambi dispongono di centraline automatiche in grado di miscelare il prodotto sanificante e di un semaforo, con rilevatore di movimento, cui è affidato il compito di regolare l’accesso di persone e mezzi.