In Sicilia 744 nuovi positivi e 24 morti

Sono 744 i nuovi positivi in Sicilia, in aumento rispetto a ieri (478). I tamponi effettuati sono stati 21.948, col tasso di positività che sale dal 2,1% al 3,3%. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.338, 35 in meno rispetto a ieri; diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 176, 5 in meno rispetto a ieri.

Boom di guariti: nelle ultime 24 ore sono 1.131. Resta invece sempre alto il numero di decessi: sono 24 nel report giornaliero. L’Isola è quinta in Italia nel numero di nuovi contagi.

In una nota il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute della Regione siciliana smentisce la presenza in Sicilia di soggetti affetti da Covid-19 con variante brasiliana: “Notizia priva di fondamento. Sono in atto, invece, le sequenziazioni sulla ricerca del gene ‘S’ della variante inglese su alcuni pazienti in cura nell’Isola”.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: Palermo 319, Catania 109, Trapani 80, Agrigento 73, Messina 71, Siracusa 51, Caltanissetta 19, Ragusa 17, Enna 5.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le vittime sono 422, a fronte delle 307 di ieri.

Sono stati 274.263 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno), con un tasso di positività in calo al 3,9% (ieri era stato del 5,5%, quindi oggi in calo dell’1,6%).

Le vittime ufficiali salgono a 92.002, mentre i casi totali sono ora 2.655.319. Gli attualmente positivi sono scesi a 413.967, quindi 5.637 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.149.350 (+15.827).

Le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. I ricoverati con sintomi sono invece 19.512, in calo di 15 unità rispetto a ieri.