CATANIA – Era stato espulso e per rientrare nel territorio italiano ha utilizzato il cognome della moglie. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania ha arrestato F.A. di anni 29, albanese. La normativa prevede che non si possa fare ingresso nuovamente in Italia se non prima trascorsi 5 anni dall’avvenuta espulsione coatta e con un’autorizzazione speciale del Ministro dell’Interno.