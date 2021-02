Focolaio Covid in una casa di cura

MARSALA (TRAPANI) – Un focolaio di Covid è stato isolato dalle squadre Usca dell’Asp di Trapani presso la Rsa per anziani di Marsala “Casa di cura Morana Srl”.

Sono già 22 i casi emersi dai tamponi molecolari eseguiti: 10 tra il personale, posto in isolamento domiciliare, e 12 tra i pazienti. Alcuni sono stati trasferiti al Covid hospital di Marsala, altri al Covid Hospice di Salemi.

Nella struttura, ad attività sanitarie sospese, è stata avviata la sanificazione dei locali. L’Asp, come da protocollo, ha avviato la ricerca epidiemiologica per la potenziale rete dei contatti da ricostruire. Lo ha precisato la direzione sanitaria della struttura dove ci sono i centri diagnostici che sono invece perfettamente operativi e in sicurezza.