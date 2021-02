Rubava catalizzatori, le Clio nel mirino

CATANIA – Un uomo di 45 anni (G. S. queste le iniziali) è stato arrestato dagli agenti delle “Volanti” per reati contro il patrimonio e furto aggravato. G. S. è stato colto in flagranza con il viso e le mani ancora unti di grasso dopo aver asportato i catalizzatori di due Renault Clio parcheggiate nel centro storico.

Fondamentale si è rivelata la chiamata sulla linea di emergenza che segnalava la presenza un uomo che armeggiava sotto un’auto in sosta. Dopo averlo intercettato, la polizia ha effettuato un controllo sull’auto, dove sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e quattro catalizzatori, due dei quali sono stati restituiti ai legittimi proprietari che nel frattempo avevano fatto denuncia.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato su autovetture in sosta, deferito all’Autorità giudiziaria per aver reso dichiarazioni false in merito alla sua residenza e sanzionato per violazioni delle disposizioni anti-Covid.