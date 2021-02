Ladro scappa dal balcone, il vicino lo bracca

Catania . Tenta furto in appartamento, il proprietario lo sorprende e la polizia lo arresta

CATANIA – Un uomo di 37 anni (P. G. le sue iniziali) è stato arrestato dalla polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale per tentato furto in abitazione.

L’uomo si era introdotto in un appartamento, ma non si aspettava di trovare il proprietario che, insospettito da insoliti rumori, lo ha praticamente messo in fuga.

L’incauto malvivente ha tentato di scappare lanciandosi dal balcone, ma è stato bloccato da un vicino di casa che poi lo ha consegnato alle forze dell’ordine. Trovati e sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso tra cui uno scalpello, un cacciavite e due martelletti.