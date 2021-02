Misterbianco, droga e soldi nel barbecue

Ai domiciliari continuava a spacciare: 34enne in carcere

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato il 34enne Angelo Lombardo di Misterbianco, per spaccio e detenzione illecita di droga.

I militari, in seguito a una soffiata, si sono recati nella località Poggio del Lupo del comune di Misterbianco per una perquisizione in casa di Lombardo, detenuto agli arresti domiciliari.

Avendo notato che un giovane era entrato e immediatamente uscito dalla palazzina, lo hanno fermato. Il controllo ha confermato i loro sospetti in quanto il 24enne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana nascosta negli slip.

I militari hanno poi aspettato l’arrivo di un altro cliente, sono entrati nel vano scala e si sono diretti direttamente in casa di Lombardo che, in verità, era preparato a ricevere soltanto il suo cliente.

I carabinieri hanno trovato, nascosti nel barbecue sul balcone e in vari altri nascondigli in casa, circa 90 grammi di marijuana, altre 9 dosi pronte per la vendita al minuto e materiale necessario al confezionamento, 635 euro ritenuta provento dello spaccio, e 4 bilancini di precisione dei quali uno nascosto nei suoi slip.

Il 34enne sarà trasferito in carcere come disposto dal giudice al termine dell’udienza di convalida, mentre il giovane cliente è stato segnalato alla Prefettura come “assuntore”.