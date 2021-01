Catania ha qualche gobba in meno

Dopo i lavori riaperte via Conte Ruggero, via Pantano e via Toselli

CATANIA – Domani riaprono al traffico i tratti di via Conte Ruggero, via Enrico Pantano e via Pietro Toselli, nei pressi di piazza Verga, dopo il completamento dei lavori di rifacimento del basolato lavico e la sostituzione dei nuovi quadrati in pietra lavica al posto di quelli spezzati o divelti.

Gli interventi fanno seguito a quelli analoghi della scorsa settimana su via Musumeci. Le strade erano dissestate da parecchi anni per carenza di manutenzione, con gravi rischi per pedoni e automobilisti.

Da martedì il cantiere di sposterà di un centinaio di metri per intervenire sui pericolosi avvallamenti della via Gabriello Carnazza, interessata da lunghi tratti dissestati del selciato lavico.