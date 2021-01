E’ pronto il nuovo Tondo Gioeni

CATANIA – “Da aree incolte e in stato di abbandono a vera e propria zona d’ingresso del grande parco che sovrasta lo sfondo di via Etnea”. E’ il nuovo look del Tondo Gioeni, dopo il completamento dei lavori di riqualificazione “lasciati per quindici anni in stato di abbandono”.

Operatori della Multiservizi e del Comune hanno riordinato i quasi 2,5 mila metri quadrati della rotatoria e dei connessi svincoli automobilistici di uno dei nodi nevralgici del traffico cittadino che collega anche via Etnea alla circonvallazione in entrambi i sensi di marcia.

“Finalmente – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – al Tondo Gioeni abbiamo un prospetto unitario gradevole e funzionale, degno di una grande città. Dopo la riqualificazione degli svincoli di San Nullo, Nesima e Monte Po, abbiamo in programma di rifare anche l’intero manto stradale, i marciapiedi e l’illuminazione dei nove chilometri della circonvallazione, in modo da renderla più sicura e garantire una percorribilità protetta agli automobilisti e ai pedoni”.